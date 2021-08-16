Тюмень, 16 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Под Тюменью, в деревне Дударева, бизнесмен Максим Чемезов обносит забором лесной массив. Об этом сообщает портал 72.ru.

Лес

Местные жители уверяют, что предприниматель зарабатывает на арендованном участке леса, обустроив здесь семейный центр Lokki Club.

«Вход на территорию клуба платный, а за абонемент на пробежку надо платить 1500 рублей в месяц. Не готовые платить люди, гуляли в лесу неподалеку, но и здесь начали строить забор. Если вход в него тоже сделают платным, то жители Дударева, Дербышей и Московского дворика останутся без леса, где можно погулять с семьёй или собакой», — пояснила местная жительница изданию.

Сам бизнесмен оправдывает свои действия тем, что по лесному массиву, который он взял в аренду на 49 лет, ходят наркозакладчики, с ближайших строек сбрасывают мусор, устраивая несанкционированные свалки, был также замечен бездомный, разводящий костры в сухую погоду. По словам Максима Чемезова, отчество и фамилия которого совпадает с замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова, забор он возводит во благо в том числе и местных жителей. Он благоустроит арендованную территорию и деньги за вход браться не будут, уверяет бизнесмен.