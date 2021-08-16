Самара, 16 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. 443 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 83 620 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 74 105 человек, в том числе в минувшие 24 часа выздоровели 191 человек.

Отмечается, что в области скончались всего 2916 пациентов с COVID-19, в том числе за прошедшие сутки констатировали смерть 19 пациентов.

Согласно данным на 15 августа, в Самарской области за сутки выявили 447 случаев заражения коронавирусом.