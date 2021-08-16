Москва, 16 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Компания Skoda представит в России обновленный кроссовер Kodiaq в сентябре. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на руководителя Skoda в России Петра Шольца.

Skoda-suv.ru Skoda Kodiaq

Цена начальной версии Skoda Kodiaq под названием Active будет составлять 1 961 000 рублей. Данная комплектация получила турбированный двигатель 1.4 TSI мощностью 125 л. с. Агрегатируется мотор с МКПП. Привод у новинки передний.

«Спустя три года после запуска производства Kodiaq в России мы представляем обновленную версию нашего семейного внедорожника», — сообщил Шольц.

Отличительной особенностью рестайлингового Kodiaq стала светодиодная оптика и «противотуманки», наружные электрозеркала с обогревом, двухспицевый кожаный руль с мультифункцией, подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, система мультимедиа Swing с восемью динамиками и Bluetooth, которые появились уже в начальной версии модели.

В качестве опции предусмотрена акустика Bolero и функция беспроводного подключения смартфонов по технологии SmartLink.

Напомним, Skoda планирует запатентовать название Elroq для своего электромобиля.

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