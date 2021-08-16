Москва, , 12:02 — REGNUM Власти Польши не хранят память о жертвах войны и освободителях, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала принятие польскими властями закона о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну.

После резкой реакции на данную инициативу со стороны Израиля президент Польши Анджей Дуда назвал страну «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев».

«К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чём мы давно говорим», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль отозвал своего посла в Польше в знак протеста против того, что в Варшаве приняли поправки в законодательство, которые запрещают возвращение имущества в пользу предыдущих владельцев, которые владели им более 30 лет назад.

Израильское руководство считает, что данная норма «целенаправленно лишает возможности вернуть свое наследство потомкам евреев, которые владели им до Второй Мировой войны, но были несправедливо лишены его из-за нацистской оккупации».

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