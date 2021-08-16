Рига, , 12:02 — REGNUM К понедельнику, 16 августа, погранохрана Латвии принудительно вернула в Белоруссию 395 нарушителей границы. Об этом начальник Государственной погранохраны страны Гунтис Пуятс сообщил LETA.

Отмечается, что самое большое число нелегально пересекающих белорусско-латвийскую границу мигрантов было зафиксировано в четверг, 12 августа, — 101 человек. В другие дни латвийскую границу пытались пересечь в среднем около 50 человек.

«Если удается зафиксировать лица в момент пересечения границы, то указываем им, что это преступление и призываем отказаться от совершения преступления. Если не выходит, то проводим мероприятия, чтобы это не произошло», — описал действия пограничников глава ведомства.

По его словам, каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально. С момента введения режима ЧС 10 августа Латвия согласилась принять только одного нелегала из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обострением обстановки на границе с Белоруссией 10 августа был введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных краях Латвии. В рамках этого режима погранохрана получила от правительства полномочия немедленно возвращать нарушителя в страну, из которой он пересек границу — если потребуется, то с применением физической силы и спецсредств.

Также было принято решение, что прошения о предоставлении убежища не будут приниматься на всей территории районов, где действует ЧС.