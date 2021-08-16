* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, 16 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Выступая в эфире австралийского телеканала Nine News 16 августа, профессор Университета Дикина (Австралия) Грег Бартон, специализирующийся на изучении политики исламских стран, предупредил, что после свершившегося захвата Афганистана боевиками из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жизнь в республике будет являться точной копией халифата, провозглашенного террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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В частности, по словам профессора Бартона, часы для женщин в Афганистане «совершат ужасный поворот вспять» по сравнению с жизнью последних двух десятилетий, поскольку в стране установится невыносимая для них политика халифата.

«Целое поколение молодых женщин увидят, как их жизнь изменится довольно радикально и довольно быстро в отношение таких вещей, как образование, учеба и общие гражданские свободы», — с сожалением констатировал профессор.

«То, что мы видим сейчас, я думаю, без преувеличения, в значительной степени является тем, с чем мы столкнулись на примере халифата «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке», — отметил Бартон.

*Талибы — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.