Пенза, 16 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 241 носителя коронавируса. По данным общероссийского оперативного штаба на 16 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 59 990 заражений.

Министерство здравоохранения Турции Тест на COVID-19

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Выздоровели за все время 47 676 ковид-пациентов, за сутки — 198 человек. Скончались от COVID-19 всего 1923 жителя, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю (9 — 15 августа) умерли 130 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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