Варшава, 16 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши не намерено отзывать своего посла в Израиле Марека Магеровского. Об этом 16 августа заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

Gov.pl Павел Яблоньский

«Посол Магеровский остается нашим послом в Израиле. Не было никаких решений, чтобы его отозвать», — сказал он.

При этом замглавы польского МИД указал, что Варшава выступает за хорошие отношения с израильской стороной, однако стакивается с враждебностью и агрессией со стороны Иерусалима.

«Тут нет ни грамма нашей вины. Нам очень хотелось бы, чтобы ситуация изменилась», — добавил Яблоньский, отметив, что польская сторона намерена симметрично реагировать в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что главу посольства Израиля в Варшаве отозвали в связи с принятием Польшей закона о реституции имущества пострадавших в годы Второй мировой войны.