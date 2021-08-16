Кызыл, 16 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Туве собирают добровольцев для организации поисков тела утонувшего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агентства гражданской обороны и ЧС, информация о трагедии в районе левобережных дач Кызыла поступила днём 14 августа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Енисей

«После получения информации оперативная группа спасателей незамедлительно выехала на место происшествия. Поиски продолжаются по настоящее время», — отметили в ведомстве.

Спасатели призвали всех неравнодушных граждан помочь в поисках ребёнка. Рыбаков и местных жителей также просят сообщать при обнаружении подозрительных предметов на берегу реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время следователи проверяют гибель 9-летнего ребёнка в пруду возле города Ак-Довурак. Мальчик пошёл купаться вместе с двумя друзьями и утонул.

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