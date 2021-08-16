Канберра, 16 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За последние сутки в пятимиллионном штате Квинсленд (северо-восток Австралии) не зарегистрировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2. Однако по мере того, как власти ужесточают локдаун, среди граждан растет массовое возмущением действиями полиции, на которую возложена задача по контролю за соблюдением всевозможных антикоронавирусных ограничений. Об этом 16 августа в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

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Премьер-министр Палащук подтвердила, что в течение второго дня подряд в ее штате нет новых случаев коронавируса. Как ожидается, 21−22 августа власти объявят о послаблении масочного режима в Квинсленде.

«Новых случаев заражения нет, а прошло уже 10 дней с тех пор, как у нас в сообществе был зарегистрирован первый случай, что очень обнадеживает», — заявила перед журналистами главный санитарный врач Квинсленда Жанетт Янг.

За прошедшие 24 часа в штате было проведено более 9 000 ПЦР-тестов на наличие SARS-CoV-2.