Новосибирск, 16 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 15 047 человек (на 24% меньше 2020 года). Зарегистрировано 60 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом у не привитых лиц (в 2020 году — 79) и 73 случая заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 87). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«С 4 по 10 августа 2021 года наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Новосибирского района Новосибирской области, в городе Новосибирске — на территории Советского района», — уточнили в ведомстве.

Акарицидные обработки проведены на территории 9005,3 га летних оздоровительных лагерей, парков и кладбищ.