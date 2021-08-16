Саратов, 16 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 16 августа 2039 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 37 до 85 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, за 15 августа наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили в Саратове — 97 человек, остальные — в других районах Саратовской области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 87 человек, 10 — несовершеннолетние.

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