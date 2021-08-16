Канберра, , 12:02 — REGNUM Глава федерального правительства Скотт Моррисон обвинил премьер-министра штата Западная Австралии Марка Макгоуэна в том, что его план по борьбе с COVID-19 «идет вразрез с интересами страны». Однако ответ Макгоуэна не заставил себя ждать, когда тот заявил, что Моррисон в своих выводах ошибается. Об этом 16 августа сообщил новостной портал news.com.au.

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Напомним, что, согласно плану федерального правительства Австралии, карантинные ограничения и локдауны должны быть сняты после 80-процентного охвата вакцинации населения. Однако Макгоуэн ранее заявил, что в его штате ограничения останутся и после того, как 80% жителей Западной Австралии получат второй компонент вакцины.

Выступая на телеканале ABC 16 августа, Моррисон подчеркнул, что план Макгоуэна «не был согласован с национальным кабинетом».

Однако Макгоуэн все равно стал настаивать на своем прочтении документа, подготовленном федеральным правительством.

«Я думаю, что людям просто нужно его почитать. В нем говорится, что локдауны возможны и при 80-процентной вакцинации. То же самое — и при 70-процентном охвате», — заявил Макгоуэн ведущим ABC.

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