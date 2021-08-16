Ульяновск, 16 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета Ульяновской области на 2022 год спрогнозированы в размере 54,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания комиссии по бюджетным проектировкам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе заседания врио губернатора Алексей Русских подчеркнул, что утверждение собственных доходов казны — «всегда очень ответственный шаг», а при изыскании дополнительных источников финансирования «ответственность возрастает втройне».

Руководитель региона напомнил, что на федеральном уровне перенастраиваются госпрограммы с акцентом на социально-экономическое развитие, в том числе продолжится обзор расходов, включая налоговые.

«В целях высвобождения недостаточно эффективно используемых ресурсов. Аналогичную работу нужно провести и на региональном уровне», — сказал Алексей Русских.

По данным минфина, налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета Ульяновской области на 2022 год предлагается утвердить на уровне 54,9 млрд рублей, в том числе 19,9 млрд рублей — поступления от акцизов, 14,7 млрд рублей — НДФЛ, 11,5 млрд рублей — доходы от налога на прибыль.

Что касается налоговой политики, то приоритетные направления — укрепление доходной базы за счёт наращивания стабильных доходных источников и мобилизации резервов, стимулирование инвестиционной активности, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, оценка эффективности налоговых расходов.

Исполняющая обязанности первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева отмечает, что в «фокусе внимания» остаётся привлечение инвестиций, в том числе за счёт налоговых преференцией. По её словам, при вложениях 1,4 млрд рублей в инвестиционную инфраструктуру за 11 лет в региональный бюджет перечислено 31,6 млрд рублей налогов.

«Практика применения эффективных льгот будет сохранена и в новом бюджетном цикле», — подчеркнула Марина Алексеева.