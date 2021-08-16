Канберра, , 11:56 — REGNUM Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян «теряет терпение» из-за заявлений австралийских политиков о том, что, по словам ее высокопоставленных коллег, она проигнорировала призыв премьер-министра страны Скотта Моррисона заблокировать выезды из Сиднея. Об этом 16 августа сообщил новостной портал news.com.au.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Как заявили осведомленные источники news.com.au из правительства Бережиклян, 15 августа она беседовала с членами своего кабинета и использованием ненормативной лексики выразила свое раздражение на обвинения в свой адрес.

Вечером 14 августа газета The Sunday Telegraph написала, что премьер-министр Австралии Моррисон потребовал от премьер-министра Нового Южного Уэльса Бережиклян блокировать въезды и выезды из агломерации Сиднея. После этого отношения между Сиднеем и Канберрой накалились до предела.

Источники news.com.au эту информацию подтвердили.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралийские семьи не будут платить за детсад, если их дети остаются дома