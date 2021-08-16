Уфа, 16 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Пять человек погибли на водных объектах на прошлой неделе в Башкирии. Об этом 16 августа сообщил руководитель государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области Происшествия на воде в Ленобласти

Он сообщил, что причиной этих несчастных случаев явилось купание в необорудованных для этих целей местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из озера извлекли тело мужчины.