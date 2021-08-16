Чита, 16 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который переживает уже третью волну наводнения, грамотой «За трудовую доблесть» награждены пять добровольцев, оказывавших помощь пострадавшим от паводков. Как сообщает 16 августа пресс-служба правительства региона, церемония награждения состоялась на оргкомитете по присвоению Чите почетного звания «Город трудовой доблести».

Цитата из видео поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас» Наводнение в Забайкалье. Агинский район

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Ранее с предложением об учреждении в Забайкалье специальной награды для работников, которые добросовестно трудятся в различных отраслях на территории Забайкалья, выступил председатель оргкомитета Александр Скачков.

Глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов поблагодарил добровольцев за неравнодушие.

«Вы продемонстрировали трудовую доблесть, в наше время вы пример для подражания. Это первые награды за личные достижения в труде. Будем обращаться в Законодательное собрание Забайкальского края для придания награде статуса с привилегиями», — подчеркнул Евгений Ярилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону подтопления на Дальнем Востоке попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более трёх тысяч жилых домов, 8,9 тысяч приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов.

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