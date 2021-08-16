Оренбург, 16 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За нарушения законодательства о контрактной системе к административной ответственности привлекли заместителя министра образования Оренбургской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

По данным ведомства, нарушения выявлены в аукционной документации на поставку оборудования в школы сёл и малых городов, центры естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа».

По результатам рассмотрения дела антимонопольная служба вынесла решение о штрафе. Его размер составил 3 тыс. рублей.