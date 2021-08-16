Москва, , 11:50 — REGNUM Часть сотрудников посольства России в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска, заявил 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Афганистан (сс)tpsdave

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По его словам, численность российского посольства составляет порядка 100 человек.

«Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил, что захват столицы Афганистана — Кабула — радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал в известной степени неожиданностью для российской стороны.

Кабулов отметил, что, по его мнению, Россия, видимо, оказалась слишком оптимистичной в своей оценке подготовленных США и НАТО афганских военных, которые «все побросали при первом выстреле».