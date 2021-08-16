Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Кандидатом на пост главы Железнодорожного района Ростова-на-Дону стал Андрей Косенко. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону глазами ребенка

Кандидатуру Косенко рассмотрят депутаты Ростовской-на-Дону городской думы в рамках 7-го заседания муниципального парламента. Кресло руководителя администрации Железнодорожного района стало вакантным в апреле 2021 года после того, как Дмитрий Симков был назначен на должность заместителя сити-менеджера областного центра.

ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2020 года Андрей Косенко покинул должность руководителя отдела по делам молодёжи администрации Ростова-на-Дону и был назначен заместителем главы Кировского района по социальным вопросам.