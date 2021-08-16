Казань, 16 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 16 августа лабораторно подтверждены 24 735 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, накануне — 51, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 21 799 ковид-пациентов, скончались 650 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению пять человек, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализировали за прошлый день 14 заболевших, 35 человек лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 30 носителей вируса, 10 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии выявили 32 случая заражения британским штаммом COVID-19 и 83 — индийским.

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