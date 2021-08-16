Калуга, 16 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Калужской области намерены создать систему мониторинга вывоза мусора в муниципалитетах с помощью беспилотных летательных аппаратов. Одновременно дронам «поручат» контроль за наполнением мусорных контейнеров, что при необходимости внесёт коррективы в график вывоза мусора. Об этом 16 августа заявил на заседании областного правительства министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

В связи с предстоящим нововведением потребуется ближайшее время навести порядок на контейнерных площадках, за, что конкретно будут отвечать главы администраций городов и районов совместно с калужским региональным оператором.

С начала 2021 года на калужские полигоны ТБО было отправлено более 177 тысяч тонн отходов. В регионе с июля 2020 года начали внедрять систему раздельного сбора отходов. К началу 2021 года в муниципалитетах было установлено 705 контейнеров для сухих отходов, которые впоследствии отправляются на переработку. 238 из них установили в Калуге. Этим летом в Калуге были установлены еще 370 контейнеров, предназначенных для картона, пластика, стекла и металла. Всего ежегодно Калужская область производит около 400 тысяч тонн отходов.