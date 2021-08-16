Москва, 16 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В российских банках совершенствуют механизм сохранности данных при проведении финансовых операций. Новый стандарт разработал Центральный банк РФ, сообщается на сайте регулятора.

(сс) Ludvig14 Здание Банка России

В документе установлены требования к финансовым API (программным интерфейсам взаимодействия между финансовыми организациями) для защиты конфиденциальной информации банков и их клиентов

Будет применяться определенные механизмы для повышения надежности аутентификации клиента кредитных организаций по альтернативным каналам. В ЦБ РФ отметили, что стандарт носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, в России бесконтактные платежи с использованием современных носителей будут занимать подавляющую долю операций на розничном рынке.

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