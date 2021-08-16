Баку, , 11:55 — REGNUM Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направился в Стамбул с рабочим визитом. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

ВС Азербайджана и Турции Mod.gov.az

В пресс-службе отметили, что Гасанов совершает визит по приглашению министра обороны Турции Хулуси Акара. Азербайджанский министр примет участие в международной оборонной выставке IDEF-2021, которая состоится в Стамбуле.

«Министр обороны ознакомится с оружием, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний», — говорится в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в ходе визита Гасанова в Турцию запланирована его встреча с Акаром.

Стоит отметить, что выставка IDEF-2021 будет проходить с 17 по 20 августа. В ней участвует концерн ВКО «Алмаз-Антей». Он представит радиолокационную станцию «Сула», зенитную ракетную систему С-400, зенитный ракетный комплекс «Викинг» и другую продукцию.