Москва, 16 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Если Банк России решит обуздать инфляцию до 2% в год, то ключевая ставка может оказаться в диапазоне 8−10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ может пересмотреть таргет по инфляции.

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«Пересмотр таргета по инфляции может приободрить экономические ожидания. Ведь большинство граждан и бизнесменов в России никогда и не верили в возможность насладиться уровнем роста цен в 4% в год хотя бы на протяжении трех-пяти лет. Текущий уровень инфляции в России упрямо держится ближе к 6,5% в годовом выражении, хотя еще квартал назад, по уверениям ЦБ РФ, должен был бы стремиться к 4%. Всё это заставляет нашего главного апологета концепций Милтона Фридмана и по совместительству мегарегулятора финансового рынка продолжать повышать ставку», — сказал Ордов.

Но этот инструмент работает с лагом квартал-другой и лишь до очередной девальвации рубля, а потом «вся эта карусель начинается сначала».

«Но самое смешное, что глава ЦБ склонна пересмотреть таргет по инфляции в сторону понижения. Видимо, до европейских и американских уровней в 2%, — сказал Ордов. — Есть ли сегодня предпосылки или необходимость для снижения таргета по инфляции в российской экономике? Я их не вижу. Более того, если представить себе текущую экономическую ситуацию, но в условиях маниакального желания обуздать инфляцию до 2% в год, ключевая ставка вполне могла бы быть в диапазоне 8−10%».

Как подытожил Ордов, неспособность ЦБ РФ контролировать инфляцию стала очевидна.

«Так же, как и слабая способность ее предсказывать», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что таргет по инфляции в 4%, установленный российским Центральным банком, может оказаться слишком высоким.