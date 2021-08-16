Горно-Алтайск, 16 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай по итогам минувшей недели сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют видоизменённые штаммы коронавируса, в том числе штамм «Дельта».

Коронавирус

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"Врачи отмечают, что заболевание протекает намного тяжелее, большинство из госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке», — отметили в управлении.

За неделю выявлено 294 новых носителя, что на 10% ниже показателей предыдущей недели. При этом наибольший рост зарегистрирован в возрастной группе от 30 до 49 лет и 50−64. В числе причин заболевания названы несоблюдение мер профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 20 181. Из них выздоровели к настоящему времени 18 649 человек. Скончались 328 пациентов с COVID-19.