Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») решил сняться с выборов в ГД по Березовскому одномандатному округу № 170. Об этом он сообщил журналистам.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

По словам парламентария, он решил «поменять стратегию и тактику» своей предвыборной деятельности. Впрочем, отказываться от участия в выборах в качестве кандидата в списочном составе партии Ионин не намерен.

Депутат также заявил в эфире «Четвёртого канала» о том, что его сторонникам поступают угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее осуждённый за убийство депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин решил обжаловать приговор суда.

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