Самара, 16 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +38 °С ожидается в Самарской области. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Andrew Bowden Жара

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Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень опасности. Так, с 17 по 19 августа по области ожидается жара до +38 °С. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности. Они не рекомендуют долго находиться на солнце, особенно без головного убора, а также избегать повышения физической нагрузки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в акватории Волги и в Куйбышевском водохранилище из-за сильной жары происходят большие климатические изменения.