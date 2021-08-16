Сеул, 16 августа 2021, 11:54 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.
По её словам, глава государства выразил искренние соболезнования правительству и всему народу Гаити. Он также сообщил о том, что власти Южной Кореи примут участие в усилиях международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи.
Напомним, что 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого было разрушено более 1,5 тыс. зданий, повреждено более 5 тыс. зданий. Число жертв мощного землетрясения возросло почти до 1,3 тыс. человек, свыше 5,7 тыс. человек получили ранения и травмы.