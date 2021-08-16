Сеул, , 11:54 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, в котором выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

По её словам, глава государства выразил искренние соболезнования правительству и всему народу Гаити. Он также сообщил о том, что власти Южной Кореи примут участие в усилиях международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи.

Напомним, что 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого было разрушено более 1,5 тыс. зданий, повреждено более 5 тыс. зданий. Число жертв мощного землетрясения возросло почти до 1,3 тыс. человек, свыше 5,7 тыс. человек получили ранения и травмы.