Йошкар-Ола, , 11:39 — REGNUM Фактически Крым не признали российским ряд крупных корпораций, включая банковские и топливно-энергетические холдинги. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы Сергей Казанков, комментируя сложности с использованием электронных государственных услуг, в частности, электронной медкарты (сервис Москвы).

Сергей Казанков Duma.gov.ru

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«Крым до сих пор фактически не признали российским многие крупные корпорации. На полуострове нет полноценных отделений ВТБ, Сбербанка. Местные сети бензозаправок, крупные топливные компании из России в Крым не заходят. Даже для железнодорожных перевозок была создана отдельная фирма. Возникает вопрос: «Крым наш, а Сбербанк чей?» — спрашивает Сергей Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму заявили о трудностях с доступом к электронной медицинской карте ребёнка на портале mos.ru, где говорится, в частности, что «доступ к данной услуге разрешён только с территории РФ».