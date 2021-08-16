Пенза, 16 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Пензенской области каждый поступающий сингал от родителей школьников и дошколят о поборах будет проверяться. Соответствующее поручение 16 августа прозвучало от врио губернатора Олега Мельниченко в адрес руководства регионального министерста образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Мельниченко

Глава Пензенской области отметил, что на его страницы в соцсетях поступает информация о сборе средств с родителей школьников.

«Мы реагируем на каждый вызов, разбираемся, выезжая на место. Действительно, такие инициативы есть, но они проявляются родительскими комитетами, не педагогами», — заверил врио министра образования Александр Воронков.

«Это пишут родители. Я так, полагаю, если бы это была их инициатива, они бы не писали», — возразил Мельниченко и поручил исключить факты сбора каких-либо средств в детских садах и школах. В противном случае, в отношении руководителей образовательных учреждений будут приниматься организационные решения, подчеркнул врио губернатора.

Главе минобразования поручено собрать начальников управления и районных отделов образования и проговорить с ними запрет на поборы.

Также перед министерстом образования Пензенской области поставлена задача неукоснительного соблюдения сроков завершения ремонта в профильных учреждениях. До 17 августа все запланированные работы должны быть выполнены, за исключением тех образовательных учреждений, которым направлено дополнительное финансирование на ремонт. Мельниченко потребовал организовать капремонт в этих учреждениях без ущерба для образовательного процесса, так как работы здесь продолжатся и после 1 сентября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе по состоянию на 13 августа, готовыми к началу учебного года были признаны 566 организаций (922 объекта), что составляло 90,5%.

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