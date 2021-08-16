Биробиджан, 16 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Даже если у человека достаточно высокий уровень антител, ему не нанесёт вреда прививка от COVID-19. Об этом заявил начальник инфекционного отделения военного госпиталя Биробиджана, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе оперативного штаба ЕАО по коронавирусу.

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Эксперт не считает необходимым сдавать анализ на антитела перед вакцинацией.

«Не надо иметь высшее медицинское образование, чтобы понять: чем антител больше, тем защита лучше. Хороший иммунный ответ и достаточное количество антител — это гарантия вашего спокойствия. Гораздо хуже иметь недостаточный титр. Бояться «передозировки» неправильно, в отношении вакцинации её в принципе не может быть», — сказал инфекционист.

Александр Тюкавин считает необходимым свыкнуться с мыслью, что коронавирус будет теперь жить в мире, как и множество других вирусных заболеваний. COVID-19 вошёл в нашу жизнь и будет приспосабливаться к нам, считает эксперт.

«Пандемия однажды закончится. Но какой ценой? Сколько ещё надо летальных исходов, чтобы люди поняли: без вакцинации, без достижения коллективного иммунитета мы коронавирус не победим?» — задал вопрос инфекционист.

Как сообщало ИА REGNUM, число летальных исходов от коронавируса в России за сутки увеличилось на 806. С начала пандемии погибли 171 305 человек, заразились — 6 621 601.