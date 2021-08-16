Москва, 16 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В России ситуация с выдачей кредитов наличными, особенно, микрофинансовыми организациями (МФЗ, выглядит тревожно, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Banki.ru Потребительский кредит

«В России работают сегодня 378 банков и более 3000 микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Коммуникации с клиентами у сектора МФО в цифровой среде стали эффективными и отточенными.

Судьба нуждающегося в небольшой сумме человека, банкам фактически безразлична, а микрофинансовые организации довольно быстро выдают займы.

В безвыходной ситуации население обречено попасть в огромную сеть влияния МФО. К тому же, практика кредитования российских граждан без их ведома так и не искоренена, сегодня это обычное явление.

Статистика роста выдачи микрозаймов вызвана как минимум нулевым ростом реальных доходов граждан и взрывным ростом цен с начала лета, особенно в непродовольственном секторе. Кому-то не хватило немного средств для летнего отдыха, этот фактор также влияет на статистику.

Потребители кредитных услуг давно адаптировались к высоким ценам и в продовольственном секторе. Вероятнее всего, на фоне выросших цен на все люди не могли гармонизировать статьи расходов и доходов семейного бюджета.

Удивительно, что банковский сектор почти никак не конкурирует с МФО. Создается впечатление, что бизнес «десятки до зарплаты» захватил все экономически депрессивные регионы страны, в которых, например, прибавка к зарплате в размере 5000 рублей воспринимается как праздник и крупное событие в жизни.

Банки могли бы активнее содействовать гармонизации долговой зависимости населения перед МФО, развивая и популяризируя кредитные продукты овердрафт. Временная потребность в небольшой сумме может быть у каждого.

Например, в Германии этим летом более 3 млн человек в рамках трат на отпуск прибегли к временному перерасходу кредитуемых банками средств, но ни у кого их них не было даже мысли кредитоваться вне банковской системы.

Ситуация в целом очень тревожная. Доходы людей не растут, зарплаты в частном и государственном секторах застыли фактически семь лет назад, а долговая нагрузка граждан РФ достигла исторического максимума в размере 24 трлн руб., что превышает бюджет России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в июле взяли в банках рекордное с 2016 года количество кредитов наличными — 1,7 млн кредитов.

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