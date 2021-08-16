Рязань, 16 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Первую берестяную грамоту обнаружили археологи во время раскопок на территории Рязанского Кремля. Предположительный «возраст» находки — рубеж XIV — XV веков, сообщили ИА REGNUM в Институте археологии Российской академии наук.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский кремль

Специалисты исследовали Введенский раскоп в юго-восточной части Кремля Переяславля-Рязанского (так называлась Рязань до 1778 года). По данным письменных источников, эта территория осваивалась позднее других и возможно первоначально находилась за городской чертой. Длина грамоты восемь см, ширина 2,5−3 см. Сохранилось две нижние строки текста. Учёные предполагают, что палеографическая датировка грамоты находится на рубеже XIV — XV веков.

Переяславль-Рязанский стал 13 городом, где были найдены берестяные грамоты.