Берлин, 16 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Сети были представлены фотографии нового кабриолета Mercedes-AMG SL. Снимки размещены на портале Automobile-magazine.

Daimler Mercedes-AMG SL

Ранее автомобиль попадался во время тестовых заездов. При этом кабриолет был замаскирован. На новых фотографиях представлен кабриолет без камуфляжа.

Передняя часть AMG SL похожа на модели A-Class (W177) и CLS (C257). Общее у моделей оптика, форма бампера и радиаторная решетка.

Корма новинки похожа на автомобиль C-Class (W206), который отличается фонарями, получившими вытянутую треугольную форму.

Отмечается, что кабриолет Mercedes-AMG SL будет представлен в ближайшее время.

Ранее компания Posaidon представила родстер RS 830+, созданный на основе Mercedes-AMG GT R.

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