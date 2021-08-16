Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону массово погибли дикие утки. Предположительно, это произошло после сброса сточных вод в реку Темерник.

Алексей Колчин ИА REGNUM Утки

О произошедшем на пересечении улицы Задорной и переулка Овражного очевидцы сообщили в социальных сетях. По их словам, птицы погибли после сброса сточных вод в Темерник. Река покрылась пеной, отметили горожане.

Причины произошедшего выясняют специалисты.