Оренбург, 16 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Оренбурге областной суд 9 сентября начнет рассмотрение дела о семейных захоронениях, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плакальщица на отреставрированном захоронении

С административным иском к мэрии обратилась прокуратура. Ведомство указало, что муниципальные чиновники не определили порядок предоставления участков земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений.

Суд первой инстанции признал незаконным бездействие администрации Оренбурга и обязал устранить допущенные нарушения. Однако мэрия оспорила это решение.

Горадминистрация заявила, что суд не вправе обязать орган местного самоуправления принять какой-либо правовой акт в указанной сфере, поскольку это является исключительной компетенцией органа местного самоуправления. Кроме того, истец обратился в суд за защитой прав муниципального образования, указанного в заявлении в качестве административного ответчика. Однако такое право прокурору федеральными законами не предоставлено.