Чита, 16 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Власти Забайкалья и Роспотребнадзор региона обеспокоены высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Как пояснила 16 августа в ходе оперативного совещания в правительстве региона руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, суточный показатель по краю выше, чем в России.

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«За последнюю неделю снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет только 3,5%. Темпы снижения говорят лишь о стабилизации процесса. Коэффициент распространения инфекции практически составляет единицу, в последние двое суток он вышел за пределы единицы, но незначительно», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 13 августа общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет уже 60 787, причём 763 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (14−15 августа 2021 года).

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