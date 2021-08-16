Нью-Дели, 16 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Индийская компания Mahindra представила новый внедорожник XUV700. Об этом сообщает портал Cardekho.

Cardekho Mahindra XUV700

Ожидается, что новинка появится на авторынке в конце 2021 года. Mahindra XUV700 получит несколько версий мощных двигателей.

Внедорожник XUV700 построен на базе платформы W601, которая разработана специально для кроссоверов и внедорожников индийской марки. Максимальная комплектация новинки оснащается комплектом дисковых тормозов и легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов с алмазной огранкой.

Отличительной особенностью экстерьера XUV700 является черная радиаторная решетка с вертикальными деталями, покрытыми хромом. В центре решетки располагается шильдик Mahindra. Облик внедорожника дополняют светодиодные передние фары с крупными С-образными дневными ходовыми огнями. Расширенные колёсные арки придают новинке агрессивный вид.

Под капотом XUV700 располагается двухлитровый бензиновый агрегат TGDi мощностью 197 л. с. или 2,2-литровый мотор mHawk производительностью 153 и 182 л. с. Агрегатируются моторы с шестиступенчатой «механикой» или с «автоматом».

Напомним, в июле компания Mahindra представила новый семиместный кроссовер Bolero Neo.

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