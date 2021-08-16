Ереван, 16 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В пресс-службе минобороны Армении заявили о гибели армянского военнослужащего в ходе перестрелки на азербайджано-армянской границе. Сообщение было опубликовано на странице военного ведомства в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Уточняется, что инцидент произошел утром 16 августа на позиции недалеко от армянского села Ерасх (Араратская область), находящегося у границы, недалеко от азербайджанского города Нахичевань.

«От выстрела снайпера противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части ВС РА, 1975 года рождения, старший прапорщик Ваган Татосян», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в минобороны Армении сообщили, что в ночь на 16 августа подразделения ВС Азербайджана якобы зашли на армянскую территорию и в результате ответных действий погиб азербайджанский военнослужащий. В Баку эту информацию опровергли.