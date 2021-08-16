Белград, 16 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Университет в Белграде (Сербия) в 2021 году впервые опустился в Шанхайском рейтинге лучших университета мира ниже 500-ого места. Теперь главное высшее образовательное учреждение Сербии находится в группе вузов, которые занимают места с 501-го до 600-го. Об этом 15 августа сообщили сербские СМИ.

Студент

Ректор Университета в Белграде Иванка Попович считает, что этот результат бы ожидаем для сотрудников учебного учреждения.

«Наши исследователи достигают максимальные результаты в условиях, в которых работают. Другие страны вкладывают больше, и это к ним возвращается через рейтинг. У нас нет достаточного количества опубликованных трудов в самых влиятельных научных журналах. Такие результаты возможны только если постоянно вкладываются средства в современное оборудование, в кадры, если усиливается международное сотрудничество», — заявила Попович изданию Danas.

Напомним, что Университет в Белграде оказался в шанхайском рейтинге в 2012 году. С 2013 по 2015 год он занимал позицию между 301-м и 400-м местом, в 2018 году оказался среди первых 300, а в 2019 и 2020 году среди 500 лучших университетов мира.