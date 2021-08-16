Иерусалим, 16 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Израиля исключило с 16 августа Россию из списка стран, запрещенных для посещения гражданами еврейского государства в период пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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Также власти страны исключили из этого списка Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР.

В «красном» списке с 16 августа остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Для посещения указанных требуется разрешение властей Израиля, нарушение этого положения карается штрафом в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа комиссия кнессета (израильского парламента) одобрила список из 18 стран, которые будут переведены из «зеленого» в «красный» статус по ковид-безопасности. Это означает, что прибывшим в Израиль из этих стран предстоит пройти многодневный карантин, пока тесты не подтвердят у них отсутствие COVID-19.

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