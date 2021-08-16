Уфа, 16 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Обращать особое внимание на пожары в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров 16 августа на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Pixabay.com Лесной пожар

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«Пожароопасный сезон еще совсем далек от завершения. Ничего хорошего погода нам не обещает, никаких дождей, ничего. Поэтому нам надо продолжать жить в таком режиме повышенной готовности», — сообщил Хабиров, отметив, что во время пожаров не нужно упускать момент, а надо вовремя локализовать очаги возгорания.

«Нет ничего легче, чем отправить вам бульдозеры или любую другую технику. Вы главное ставьте задачи пораньше, нужна техника, соберем по всей республике и отправим технику. Нужны люди, людей тоже соберем. Так собственно и получилось с волонтерами. Главное, вы вовремя ставьте задачи, не стесняйтесь», — подчеркнул Хабиров, обращаясь к руководителю государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фариту Гумерову.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в минувшие сутки возникло шесть природных пожаров на площади 65,1 га.