Краснодар, 16 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Между футболистами «Краснодара» Тонниде Вильеной и Владимиром Ильиным произошёл конфликт. Об этом заявил главный тренер команды Виктор Гончаренко.

ФК «Краснодар»

«Была стычка, но в любом здоровом коллективе может быть неприятная ситуация. Мы обсудили это — всё, что было, должно остаться во вчерашнем дне», — сказал Гончаренко после матча с тульским «Арсеналом».

По его словам, Вильена «по-своему» понимает свой контракт, но в данном случае клуб принял правильное решение о санкциях к этому игроку.

Ранее нидерландский полузащитник повздорил с одноклубником Ильиным, после чего потребовал выставить его на трансфер. В клубе решили не включать его в заявку на матч с «Арсеналом».

Как сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» одержал победу над «Арсеналом» в матче четвёртого тура премьер-лиги со счётом 3:2.