Владикавказ, 16 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Северной Осетии госпитализированы с признаками пищевого отравления девять детей. Все они отдыхали в санатории «Тамиск», передает ГТРК «Алания».

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Лагерь

Об инциденте сообщил в ходе аппаратного совещания под председательством врио руководителя главы региона Сергея Меняйло врио вице-премьера Ирбек Томаев. По его словам, состояние детей средней степени тяжести. Они доставлены в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы.

Уже взяты пробы воды и пищи в санатории, где они отдыхали. На место ЧП выехали представители управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом.

О санатории «Тамиск» известно, что он находится в одноименном поселке в Алагирском районе Северной Осетии. Он может принять на отдых одновременно до 250 детей, в частности, в первую смену летом 2021 года он принял 200 детей, которые не только отдыхали, но и поправляли в нем свое здоровье. Путевки на отдых предоставляются преимущественно детям из малоимущих семей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.