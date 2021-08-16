Канберра, 16 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии приняло решение об освобождении семей от оплаты услуг детских садов, если их дети не посещают дошкольные учреждения, находящиеся в любом районе, признанном местом распространения COVID-19 в течение более семи дней. Об этом 16 августа сообщил телеканал Nine News.

Пресс-служба администрации Красноярска Воспитанники красноярского детсада играют в футбол

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Как объяснили журналисты, семьи, чьи дети не посещают детсады из-за локдауна, будут освобождены от уплаты той разницы, которая возникает, когда свою часть платы за услуги детсада вносит федеральное правительство в рамках детского пособия. В свою очередь, выступая на пресс-конференции, министр образования и молодежи Алан Тадж подчеркнул, что эта мера абсолютна логична, поскольку многие семьи сейчас берегут своих детей и не решаются отпускать их в детсады в охваченных коронавирусом районах по всей Австралии.

Детсады получат право не взыскивать плату с родителей с первого дня объявления той или иной местности местом распространения коронавируса. Это значит, что правительство Австралии предусмотрело, что новые правила могут применяться задним числом, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи.