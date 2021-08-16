Улан-Удэ, 16 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Бурятии задержан пожилой мужчина по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily».

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

Ранее в соцсетях появилось анонимное сообщение о престарелом извращенце, проживающем в посёлке Аэропорт, который «щупал соседских детей». Как отмечается, мужчина катал мальчиков на своей машине и давал порулить, попутно совершая развратные действия.

По данным портала, речь идёт как минимум о двух фактах преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии мужчину обвинили в совершении развратных действий в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста в Башкирии.

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