Чита, 16 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья 16 августа известило о выделении более двух миллионов рублей на дезинфекцию объектов в подтопленных районах. Как пояснил зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев, финансирование выделено Чернышевскому, Нерчинскому и Шилкинскому районам.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

«Сегодня мы направим информацию главам этих районов о том, какие средства необходимо закупить. Также попрошу глав связаться с сотрудниками Роспотребнадозра, находящимися на территориях, чтобы уточнить объекты, которые необходимо продезинфицировать. В течение этой недели главам территорий необходимо отчитаться о приобретении средств дезинфекции, чтобы в следующую неделю приступить к работам», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, от наводнения в Забайкалье пострадали уже 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах. Вода зашла в 2,7 тысячи домов и на 4,3 тысячи приусадебных участков.

Читайте также: От наводнения в Забайкалье пострадали более 13 тысяч человек