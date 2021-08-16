Москва, 16 августа, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Центробанк России с 16 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную первому паровозу, построенному в 1834 году в России, — «Паровоз Черепановых», сообщается на сайте регулятора.

lizzyliz Паровоз

Монета из чистого серебра «Паровоз Черепановых» номиналом 3 рубля открывает новую серию монет «Изобретения России». Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

На памятной монете изображены задания завода и паровоз, едущий по рельсам и управляемый рабочим. Сверху по окружности надпись — «Паровоз Черепановых», внизу — «1834».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету из серии «Космос» — «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский».

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