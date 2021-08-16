Канберра, 16 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Правительство Западной Австралии получит ранее запрошенные 70 000 доз вакцины от COVID-19. Об этом 16 августа в ходе общения с журналистами заявил министр здравоохранения штата Роджер Кук, передает телеканал Nine News.

Вакцинация

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В свою очередь Кук отметил, что соглашение властей Западной Австралии с федеральными властями в Канберре было достигнуто после того, как правительство премьер-министра страны Скотта Моррисона заключило новый контракт на покупку еще одного миллиона доз вакцины Pfizer.

Министр здравоохранения также отметил, что в рамках плана по вакцинации населения Западной Австралии его ведомство готовится к блиц-иммунизации, когда в три этапа в короткие сроки сумеют привиться 95 000 человек. Кук заверил журналистов, что особое внимание будет уделяться вакцинации представителей коренных народов Австралии.